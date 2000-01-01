24.05 07:24 MIGnews.com

Депутат "Кулану" передумал - он готов заседать с Нетаниягу

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Депутат Рой Фолкман (Кулану) объяснил в четверг, 23 мая, почему он передумал и теперь готов вступить в коалицию с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, несмотря на то, что ему предъявлено обвинение."Ни мне, ни моей партии не нужны получать проповеди от кого-либо. В течение четырех лет мы снова и снова демонстрировали, как мы предотвращали личные законы, как мы поддерживали привратников и как мы предотвращали посягательства на верховенство закона", - сказал он.Касаясь результатов выборов, Фолкман сказал, что политическая власть Кулану стала неактуальной. "Хотелось бы, чтобы у меня была политическая сила для реализации всех принципов, в которые я верю, но это не так. На выборах были результаты, и я их принимаю, в отличие от довольно многих людей, которые не готовы принять результаты этих выборов."Он также заявил, что его партия сделает все, чтобы действовать ответственно, сказав: "Я буду продолжать придерживаться своих ценностей, мне придется выбирать свои сражения и я сделаю все возможное, если мы станем частью будущей коалиции, чтобы заставить израильское правительство вести себя ответственно и поставить гражданина на первое место."Ранее Фолкман сказал активистам партии "Кахоль Лаван", которые протестовали возле его дома, что он передумал входить в коалицию с Нетаниягу из-за обвинений."В прошлом я говорил, что не буду сидеть в правительстве с премьер-министром с обвинительным заключением, и сегодня я передумал. Я готов рассматривать это", - сказал Фолкман. "Партия и я поддерживали верховенство закона на всем пути. Теперь мы не относимся к делу."Активисты партии "Кахоль Лаван" в последнее время устраивают демонстрации возле домов членов парламента в знак протеста против намерения "Ликуда" продвигать законодательство, которое исключает возможность судебного преследования премьер-министра Биньямина Нетаниягу.