24.05 20:46 MIGnews.com

Все дороги ведут к 22-му Кнессету: что случится летом

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Политический корреспондент 13-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал краткий обзор того, как будут выглядеть ближайшие недели в израильской политике.Обзор опубликован на фоне непрекращающихся слухов о неизбежности повторных выборов. Источники в окружении Биньямина Нетаниягу выражают пессимизм в связи с перспективами формирования коалиции и правительства, сообщает портал Walla.Окружение Нетаниягу также жестко атакует лидера НДИ Авигдора Либермана, который якобы “заинтересован в крахе премьер-министра и не ищет путей создания правого правительства”.Нетаниягу провел консультации с министром Яривом Левиным и Натаном Эшелем в отеле Дан Кейсария. Они якобы пришли к выводу о том, что “не существует никаких ясных альтернатив повторным выборам”.С приближением срока истечения формирования коалиционного правительства президент начнет политические консультации, и, скорее всего,объявит, что никто не может сформировать правительство. В этом случае у 61 члена Кнессета , в том числе, Нетаниягу, есть еще 21 день для того, чтобы объявить о своем желании сформировать правительство.В этом случае Нетаниягу будет стараться довести дело до роспуска Кнессета еще до того, как истечет этот срок. Причиной являются опасения (необоснованные) что формирование правительства могут поручить кому-то другому - Ганцу из Кахоль Лаван или видной фигуре из Ликуда. У Ганца, при любом раскладе, нет большинства.Таким образом, коалиционные переговоры продолжатся чуть ли не до конца июня. И если правительство не сформируют - выборы в Кнессет состояться в сентябре.Возможно ли создать правительство с 60 членами Кнессета без Либермана? - Нет. Он объявил, что будет против - и, таким образом, правительство не получит вотума доверия.Что произойдет в этом случае? Президент начнет консультации. Он может поручить формирование правительства Ганцу или кому-то из Ликуда, но смысла в этом нет. Вероятность того, что в нынешней ситуации никто не может создать правительство очень велика. И что случится тогда? - 21 день, в течение которых 61 депутат Кнессета (включая Биби) могут сформировать правительство. И если это не поможет? - Выборы в 22-й Кнессет в сентябре.