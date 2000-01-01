Все дороги ведут к 22-му Кнессету: что случится летом
Политический корреспондент 13-го канала израильского ТВ Амит Сегаль опубликовал краткий обзор того, как будут выглядеть ближайшие недели в израильской политике.
Обзор опубликован на фоне непрекращающихся слухов о неизбежности повторных выборов. Источники в окружении Биньямина Нетаниягу выражают пессимизм в связи с перспективами формирования коалиции и правительства, сообщает портал Walla.
Окружение Нетаниягу также жестко атакует лидера НДИ Авигдора Либермана, который якобы “заинтересован в крахе премьер-министра и не ищет путей создания правого правительства”.
Нетаниягу провел консультации с министром Яривом Левиным и Натаном Эшелем в отеле Дан Кейсария. Они якобы пришли к выводу о том, что “не существует никаких ясных альтернатив повторным выборам”.
С приближением срока истечения формирования коалиционного правительства президент начнет политические консультации, и, скорее всего,объявит, что никто не может сформировать правительство. В этом случае у 61 члена Кнессета , в том числе, Нетаниягу, есть еще 21 день для того, чтобы объявить о своем желании сформировать правительство.
В этом случае Нетаниягу будет стараться довести дело до роспуска Кнессета еще до того, как истечет этот срок. Причиной являются опасения (необоснованные) что формирование правительства могут поручить кому-то другому - Ганцу из Кахоль Лаван или видной фигуре из Ликуда. У Ганца, при любом раскладе, нет большинства.
Таким образом, коалиционные переговоры продолжатся чуть ли не до конца июня. И если правительство не сформируют - выборы в Кнессет состояться в сентябре.
Возможно ли создать правительство с 60 членами Кнессета без Либермана? - Нет. Он объявил, что будет против - и, таким образом, правительство не получит вотума доверия.
Что произойдет в этом случае? Президент начнет консультации. Он может поручить формирование правительства Ганцу или кому-то из Ликуда, но смысла в этом нет. Вероятность того, что в нынешней ситуации никто не может создать правительство очень велика. И что случится тогда? - 21 день, в течение которых 61 депутат Кнессета (включая Биби) могут сформировать правительство. И если это не поможет? - Выборы в 22-й Кнессет в сентябре.