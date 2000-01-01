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Австрийский крайне правый лидер: Мне стыдно за мое поведение | Фото: AFP24.05 20:24   MIGnews.com

Австрийский крайне правый лидер: Мне стыдно за мое поведение

Хайнц-Кристиан Штрахе, который подал в отставку с поста вице-канцлера Австрии и лидера ультраправой "Партии свободы" из-за скандального видео, сказал, что ему стыдно за свое поведение.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает The Public's Radio.

В пятницу адвокат Штрахе опубликовал заявление, в котором его клиент назвал видеозапись, на которой он предлагает контракты российскому инвестору на пьяной вечеринке на испанском острове Ибица два года назад, "незаконной и тайно снятой".

По словам Штрахе, он подаст в суд на трех неуказанных людей, которые якобы участвовали в создании видео или передали его в два немецких издания.

Штрахе сказал, что он не будет "оспаривать высказывания, показанные в видеоклипе", но подчеркнул, что они не отражают "полный контекст" этой семичасовой встречи.

Он назвал "абсурдными" сообщения, что некоторые сцены изображают "употребление наркотиков и секс".


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