Австрийский крайне правый лидер: Мне стыдно за мое поведение

В пятницу адвокат Штрахе опубликовал заявление, в котором его клиент назвал видеозапись, на которой он предлагает контракты российскому инвестору на пьяной вечеринке на испанском острове Ибица два года назад, "незаконной и тайно снятой".
По словам Штрахе, он подаст в суд на трех неуказанных людей, которые якобы участвовали в создании видео или передали его в два немецких издания.
Штрахе сказал, что он не будет "оспаривать высказывания, показанные в видеоклипе", но подчеркнул, что они не отражают "полный контекст" этой семичасовой встречи.
Он назвал "абсурдными" сообщения, что некоторые сцены изображают "употребление наркотиков и секс".