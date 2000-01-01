24.05 20:10 MIGnews.com

Тереза Мэй: Стиль и политика совместимы

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Вторая в истории женщина (после Маргарет Тэтчер), которая возглавляла правительство Великобритании, признана самым стильным политиком."Я вторая женщина на посту премьер-министра, но уж точно не последняя. Я бесконечно благодарна за возможность служить стране, которую люблю", — заявила Тереза Мей сегодня не сдерживая эмоций и слез.Тереза Мей , без сомнения, самая стильная женщина политик.О внимании к своей внешности Тереза Мэй рассказала во время выступления на саммите Women in the World:"Я люблю одежду и обувь. Одна из трудностей, с которыми сталкиваются женщины на работе, — это быть собой, и я могу заверить, что вы можете быть умными и любить моду. У вас может быть карьера и чувство собственного стиля. Это вещи, которые не противоречат друг другу".Тереза Мей также известна своим пристрастием к стильной обуви."Достаточно широко известно, что я обожаю красивую обувь. Это не то, что определяет меня как женщину или политика, но это то, на что обращают внимание журналисты. Я как-то надела каблуки с леопардовым принтом на конференцию Консервативной партии несколько лет назад, и с тех пор газеты продолжают фокусироваться на моих ногах. Недавно я была в палате общин и увидела молодую женщину в красивых каблуках. Я сделала ей комплимент, а она в ответ сказала, что мои туфли стали причиной ее увлечение политикой".Семьдесят шестой премьер-министр Соединенного королевства и лидер Консервативной партии с 11 июля 2016 года, британский политик Тереза Мэй объявила, что уходит с поста. Об этом было известно еще вчера (благодаря инсайдерской информации из Кабинета министров), а официально об отставке Тереза сообщила несколько часов назад. Среди основных причин — разногласия по Brexit (выхода Великобритании из состава Европейского Союза).