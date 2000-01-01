В Швеции пройдет конференция против антисемитизма

В Швеции пройдет международная конференция по борьбе с антисемитизмом в память о Холокосте в октябре 2020 года, заявил в пятницу премьер-министр Швеции Стефан Левен, пишет The Times of Israel.
Встреча глав государств и правительств состоится в Мальме, на юге Швеции, 27-28 октября, через 20 лет после провозглашения Стокгольмского международного форума по Холокосту и через 75 лет после освобождения концентрационного лагеря Освенцим.
"Вы найдете антисемитизм в Швеции, в Европе и во всем мире. Антисемитизм - это не только еврейская проблема, это яд для всего общества", - сказал Стефан Левен в интервью агентству AFP.
Город Мальме предложил провести конференцию, вспомнив, что город приютил датских евреев, бежавших из оккупированной нацистами Дании во время Второй мировой войны, а также сотни выживших в концентрационных лагерях.
От 15 000 до 20 000 евреев живут в Швеции, стране с населением около 10 миллионов человек. Здесь также проживает несколько сотен тысяч мусульман, в том числе большая община в Мальме.