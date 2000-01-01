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Глава МИД Ирана отправился в Пакистан за поддержкой | Фото:24.05 16:05   MIGnews.com

Глава МИД Ирана отправился в Пакистан за поддержкой

Министр иностранных дел Ирана находился в пятницу в Пакистане с важным визитом на фоне нарастающего кризиса между Тегераном и Вашингтоном и в преддверии чрезвычайной встречи Лиги арабских государств на следующей неделе, созванной Саудовской Аравией по поводу напряженности в регионе.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Цель визита Мухаммеда Джавада Зарифа, который провел переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, а также премьер-министром Имраном Ханом, не была обнародована. Но есть предположение, что Иран надеется на Исламабад и его близкие отношения с Эр-Риядом, чтобы помочь в деэскалации ситуации.

В преддверии прибытия Зарифа внешнеполитическое ведомство Пакистана призвало "все стороны проявить сдержанность, поскольку любой непросчитанный шаг может перерасти в крупномасштабный конфликт".


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