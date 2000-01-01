Глава МИД Ирана отправился в Пакистан за поддержкой
Министр иностранных дел Ирана находился в пятницу в Пакистане с важным визитом на фоне нарастающего кризиса между Тегераном и Вашингтоном и в преддверии чрезвычайной встречи Лиги арабских государств на следующей неделе, созванной Саудовской Аравией по поводу напряженности в регионе.
Цель визита Мухаммеда Джавада Зарифа, который провел переговоры со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, а также премьер-министром Имраном Ханом, не была обнародована. Но есть предположение, что Иран надеется на Исламабад и его близкие отношения с Эр-Риядом, чтобы помочь в деэскалации ситуации.
В преддверии прибытия Зарифа внешнеполитическое ведомство Пакистана призвало "все стороны проявить сдержанность, поскольку любой непросчитанный шаг может перерасти в крупномасштабный конфликт".