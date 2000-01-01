Президент Совета депутатов британских евреев Мари ван дер Зил заявила: "Мы искренне благодарим Терезу Мэй за то, что она была настоящим другом еврейской общины во время ее пребывания в должности".
Мэй объявила из своей резиденции на Даунинг-стрит: "Я глубоко сожалею о том, что я не смогла обеспечить Brexit".
Отставка Мэй, чей срок на посту премьера станет одним из самых коротких после Второй мировой войны, последовала за очередным отказом ее коллег из кабинета министров и законодателей на этой неделе поддержать ее последний план по выходу Великобритании из ЕС.
Напомним, Мэй в пятницу объявила, что 7 июня она уйдет с поста лидера консерваторов после провала своих попыток убедить законодателей поддержать ее сделку по Brexit.