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Британские евреи считают Терезу Мэй `настоящим другом` | Фото: AFP24.05 15:25   MIGnews.com

Британские евреи считают Терезу Мэй "настоящим другом"

Британские евреи поблагодарили премьер-министра Терезу Мэй за то, что она стала "настоящим другом" для все общины после того, как она объявила, что уходит в отставку.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает The Times of Israel.

Президент Совета депутатов британских евреев Мари ван дер Зил заявила: "Мы искренне благодарим Терезу Мэй за то, что она была настоящим другом еврейской общины во время ее пребывания в должности".

Мэй объявила из своей резиденции на Даунинг-стрит: "Я глубоко сожалею о том, что я не смогла обеспечить Brexit".

Отставка Мэй, чей срок на посту премьера станет одним из самых коротких после Второй мировой войны, последовала за очередным отказом ее коллег из кабинета министров и законодателей на этой неделе поддержать ее последний план по выходу Великобритании из ЕС.

Напомним, Мэй в пятницу объявила, что 7 июня она уйдет с поста лидера консерваторов после провала своих попыток убедить законодателей поддержать ее сделку по Brexit.


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