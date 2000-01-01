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Масштабные пожары: Нетаниягу поблагодарил Египет за помощь | Фото:24.05 15:05   MIGnews.com

Масштабные пожары: Нетаниягу поблагодарил Египет за помощь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в пятницу поблагодарил Египет за отправку двух вертолетов для поддержки усилий Израиля по борьбе с масштабными пожарами.

Об этом пишет The Times of Israel.

Глава правительства отдельно отметил, что свою помощь в борьбе с пламенем Еврейскому Государству также предложили Палестинская администрация и Россия.

Кроме того, премьер сказал, что он рассматривает вопрос об увеличении количества специализированных самолетов, используемых для тушения больших пожаров в дневное и ночное время.

Стоит отметить, что высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Израиле и сегодня.

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара начнет постепенно отступать только ближе к субботе.

Нетаниягу говорил с высокопоставленными израильскими пожарными чиновниками поздно вечером в четверг и сказал им не жалеть ресурсов на борьбу с пожарами, передает новостной сайт Walla.

По сообщениям, десятки домов были сожжены, и около 3500 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате огня.


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