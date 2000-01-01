24.05 15:05 MIGnews.com
Масштабные пожары: Нетаниягу поблагодарил Египет за помощь
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в пятницу поблагодарил Египет за отправку двух вертолетов для поддержки усилий Израиля по борьбе с масштабными пожарами.
Об этом пишет The Times of Israel
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Глава правительства отдельно отметил, что свою помощь в борьбе с пламенем Еврейскому Государству также предложили Палестинская администрация и Россия.
Кроме того, премьер сказал, что он рассматривает вопрос об увеличении количества специализированных самолетов, используемых для тушения больших пожаров в дневное и ночное время.
Стоит отметить, что высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Израиле и сегодня.
Синоптики прогнозируют, что аномальная жара начнет постепенно отступать только ближе к субботе.
Нетаниягу говорил с высокопоставленными израильскими пожарными чиновниками поздно вечером в четверг и сказал им не жалеть ресурсов на борьбу с пожарами, передает новостной сайт Walla.
По сообщениям, десятки домов были сожжены, и около 3500 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате огня.
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