24.05 14:08 MIGnews.com

Индуистка, обвиняемая в терроризме, вошла в парламент Индии

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Индуистская монахиня, обвиняемая в террористической атаки на мечеть, была выбрана в парламент страны. Неделей ранее премьер-министр Нарендра Моди осудил ее за то, что она "отпраздновала" убийство Махатмы Ганди.Садхви Прагья Тхакур обвиняется в участии в нападении 2008 года, в результате которого погибли 6 человек и более 100 получили ранения. Она провела девять лет в заключении по обвинению и все еще ожидает суда за терроризм и преступный сговор после освобождения под залог в 2017 году.Но она вместе с правой партией Моди Бхаратия Джаната (BJP) одержала решительную победу на выборах, получив 62 процента голосов за место в центральном индустриальном городе Бхопал. Тхакур присоединилась к БДП только в апреле.Она высказывала противоречивые тезисы на протяжении всей кампании, говоря журналистам, что радикальный индус, убивший Махатмы Ганди, был "патриотом". Тхакур также заявляла, что питье коровьей мочи помогло ей вылечить рак.Президент партии Амит Шах называет обвинения в терроризме против неё "подделкой". Хотя полиция сообщает, что ее мотоцикл использовался для перевозки взрывчатых веществ, использованных в нападении 2008 года, и что она приняла участие в ключевом совещании по планированию теракта.Тхакур сказала, что ее победа над конкурентом Конгресса в Бхопале была "победой правильного над неправильным".