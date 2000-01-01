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В Германии официально представлен первый израильский корвет | Фото:24.05 11:16   MIGnews.com

В Германии официально представлен первый израильский корвет

INS Magen, первый корвет Sa'ar 6, был официально назван на церемонии в Киле, Германия. Об этом сообщает Аруц Шева.

Церемонию возглавили командующий военно-морским флотом Эли Шарвит, начальник отдела закупок Министерства обороны Ави Дадон, начальник командования военно-морского флота Йосси Ашкенази, начальник проекта бригадный генерал Эрез, командир военного корабля INS подполковник Барух, командиры и солдаты, принимавшие участие в проекте, и работники верфи.

Церемония включала в себя разбивание бутылки шампанского об нос корабля. Это сделала жена командующего ВМФ Этти Шарвит.

Корветы Sa'ar 6, в том числе INS Magen, значительно увеличат силу израильской ракетной флотилии и послужат важным пунктом в защите стратегических интересов Израиля.




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