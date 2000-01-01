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Президент Бразилии отпраздновал День Независимости Израиля | Фото:24.05 10:24   MIGnews.com

Президент Бразилии отпраздновал День Независимости Израиля

Жаир Больсонаро стал первым президентом Бразилии, который посетил церемонию празднования Дня Независимости Израиля на этой неделе.

Политик был удостоен чести на мероприятии в среду, посвященном 71-й годовщине Израиля, в израильском посольстве в Бразилиа, где он получил памятную доску. "То, что связывает нас с Израилем, гораздо больше, чем то, что происходит здесь сегодня. Наши дружеские связи никогда не были прочнее", - заявил Больсонаро.

"Моя первая поездка в Израиль была душевной, - добавил он. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных бразильских политиков и чиновников, в том числе председатель сената Бразилии Дави Алколумбре и председатель Верховного суда Диас Тофоли.

"Бразилия всегда будет встретить открытыми объятиями всю бразильскую и мировую еврейскую общину", - сказал Алколумбре.

Посол Израиля Йосси Шелли подчеркнул особые отношения между двумя странами. "Наши правительства теперь еще более сплоченные, чем раньше", - сказал Шелли. Больсонаро чествовал почетного консула Израиля в Рио Осиаса Вурмана за 10 лет работы на этой должности.


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