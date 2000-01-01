Президент Бразилии отпраздновал День Независимости Израиля
Жаир Больсонаро стал первым президентом Бразилии, который посетил церемонию празднования Дня Независимости Израиля на этой неделе.
Политик был удостоен чести на мероприятии в среду, посвященном 71-й годовщине Израиля, в израильском посольстве в Бразилиа, где он получил памятную доску. "То, что связывает нас с Израилем, гораздо больше, чем то, что происходит здесь сегодня. Наши дружеские связи никогда не были прочнее", - заявил Больсонаро.
"Моя первая поездка в Израиль была душевной, - добавил он. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных бразильских политиков и чиновников, в том числе председатель сената Бразилии Дави Алколумбре и председатель Верховного суда Диас Тофоли.
"Бразилия всегда будет встретить открытыми объятиями всю бразильскую и мировую еврейскую общину", - сказал Алколумбре.
Посол Израиля Йосси Шелли подчеркнул особые отношения между двумя странами. "Наши правительства теперь еще более сплоченные, чем раньше", - сказал Шелли. Больсонаро чествовал почетного консула Израиля в Рио Осиаса Вурмана за 10 лет работы на этой должности.