24.05 10:24 MIGnews.com

Президент Бразилии отпраздновал День Независимости Израиля

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Жаир Больсонаро стал первым президентом Бразилии, который посетил церемонию празднования Дня Независимости Израиля на этой неделе.Политик был удостоен чести на мероприятии в среду, посвященном 71-й годовщине Израиля, в израильском посольстве в Бразилиа, где он получил памятную доску. "То, что связывает нас с Израилем, гораздо больше, чем то, что происходит здесь сегодня. Наши дружеские связи никогда не были прочнее", - заявил Больсонаро."Моя первая поездка в Израиль была душевной, - добавил он. В мероприятии приняли участие несколько высокопоставленных бразильских политиков и чиновников, в том числе председатель сената Бразилии Дави Алколумбре и председатель Верховного суда Диас Тофоли."Бразилия всегда будет встретить открытыми объятиями всю бразильскую и мировую еврейскую общину", - сказал Алколумбре.Посол Израиля Йосси Шелли подчеркнул особые отношения между двумя странами. "Наши правительства теперь еще более сплоченные, чем раньше", - сказал Шелли. Больсонаро чествовал почетного консула Израиля в Рио Осиаса Вурмана за 10 лет работы на этой должности.