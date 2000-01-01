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Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией | Фото: Thinkstock24.05 10:33   MIGnews.com

Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией

Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией, в результате чего сотрудничество альянса будет заблокировано еще с 40 странами.

В качестве ответной меры члены Североатлантического альянса приняли решение изменить процедуру сотрудничества между государства, разрешив двустороннее партнерство.

Представитель НАТО заявил, что сотрудничество будет продолжено, несмотря на турецкое вето.

Как известно, Австрия не является членом НАТО, однако тесно сотрудничает с военным блоком. К примеру, более 400 австрийских солдат размещены в Косове на данный момент.

Решение Анкары наложить вето вызвано попытками Австрии воспрепятствовать вступлению Турции в Евросоюз.
В свою очередь, Австрия осудила это решение, назвав его безответственным, передает Би Би Си.
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