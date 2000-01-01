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kremlin.ru 24.05 15:27   MIGnews.com

Дутерте попросил у Путина оружие

Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения и будет просить помощи России.

"Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая", – сказал он. По его словам, оружие необходимо для борьбы с террористами. "Ваша страна является для нас надежным партнером", – сказал Дутерте.

По его словам, двум странам следует развивать торговые отношения. "Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и предложить нашу дружбу. Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот", – сказал Дутерте.

Путин отметил, что у России и Филиппин много интересных проектов, включая возможное сотрудничество в военно-технической сфере.

Также российский президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте на Филиппинах и выразил надежду, что конфликт будет разрешен с минимальными потерями.

Пакет документов, подготовленный к визиту Дутерте в Россию, будет подписан в среду, 24 мая, сказал Путин.

22 мая Дутерте распорядился ввести военное положение в провинции Минданао, где военнослужащие страны ведут бои с террористами. На встрече с Путиным он сказал, что должен срочно вернуться на родину. "По-прежнему идут боевые действия, столкновения. Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди, погибли люди", – сказал он.
Встреча двух лидеров, первоначально запланированная на 25 мая, была перенесена на 23-е.
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