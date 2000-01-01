24.05 08:05 MIGnews.com

В Британии не говорят то, что думают о мигрантах и терроре

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Моррисси, британский музыкант и поэт, основатель и вокалист легендарной рок-группы The Smiths (1982-1987 гг. – ред.) резко осудил теракт в Манчестере.Исполнитель опубликовал на своей официальной странице в Facebook гневное послание, где он также винит в произошедшем и британское правительство."Празднуя свое день рождение в Манчестере, я узнал о том, что возле стадиона "Манчестер-арена" взорвалась бомба. Гнев просто неописуемый.По какой причине это должна когда-нибудь прекратиться?Тереза Мэй заявляет, что подобные нападения "не сломают нас". Однако сама она проживает в пуленепробиваемом пузыре, и ей явно не нужно идентифицировать молодых людей сегодня в моргах Манчестера.К тому же, словосочетание "не сломает нас" означает, что трагедия не сломает ее или ее иммиграционную политику.Молодежь Манчестера уже сломана, но все равно спасибо, Тереза.Садик Хан заявил: "Лондон един с Манчестером". Но при этом, он не осуждает "Исламское Государство", которое взяло на себя ответственность за теракт.А королева получает нелепую похвалу за ее "сильные слова" против нападения. Но, тем не менее она не отменяет сегодняшнюю вечеринку в Букингемском дворце.Мэр Манчестера Энди Бернем назвал нападение, работой "экстремиста". Следствием чего? Сверхбыстрого кролика?В современной Британии все, кажется, окаменели, чтобы официально говорить то, что мы говорим уединенно. Политики заявляют, что они не боятся, но они никогда не становятся жертвами.Как легко не жить в страже, когда он защищен от линии огня. У народа нет такой защиты.В современной Британии все, кажется, застыли, чтобы официально сказать, что мы все говорим наедине. Политики говорят нам, что они не боятся, но они никогда не становятся жертвами. Как легко не бояться, когда человек защищен от линии огня. У людей нет такой защиты", - написал Моррисси во вторник, 23 мая.