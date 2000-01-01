Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Манчестерский смертник - выходец из Ливии и член аль-Каиды 24.05 07:01   MIGnews.com

Манчестерский смертник - выходец из Ливии и член аль-Каиды

Британская пресса публикует подробности о смертнике, подорвавшемся на концерте Арианы Гранде в Манчестере.

Смертник был идентифицирован по кредитной карточке, найденной в его кармане. Позднее идентификация была подтверждена с помощью технологии реконструкции лица.

Речь идет о 22-летнем “британце” ливийского происхождения. Салмане Абеди. Родитель Абеди, предположительно, сейчас находится в Триполи. Абади родился в Манчестере в 1994 году после того, как его семья бежала из Ливии от преследований Муаммара Каддафи.

Абеди на протяжении последнего года многократно посещал Сирию, и оттуда, возможно, ездил в Сирию.

Американская разведка утверждает, что у Абади были явные связи с аль-Каидой.

Члены его собственной семьи предупреждали британские власти о том, что Абади “опасен”.

Следователи утверждают, что Абади подорвал “большую и сложную” бомбу, изготовленную из материалов , которые трудно раздобыть в Британии. Это означает, что он почти наверняка получил от кого-то помощь.

Абади учился в Университете Сэлфорд, Манчестер бизнес-администрации, но не посещал занятий.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:10
Ниссенкорн побеждает Яхимович
06:40
Элькин: я пессимистичен в отношении переноса посольства
06:18
Агент Сигала назвал ахинеей получение "гектара" в Приморье
05:27
РФ: Археологи нашли железные инструменты 1-го тыс. до н. э.
04:22
В Кувейте поймали голубя c рюкзачком наркотиков
03:19
Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Макрон
02:18
В США открылось кафе, где можно выпить в компании крыс
01:28
Публичная порка двух геев на городской площади в Индонезии
00:35
Кружка пива в день повышает риск рака груди
23:50
Самолет Элвиса продадут на аукционе
22:23
71-летняя Шер вышла на сцену почти голой. Видео  
21:20
Британская полиция назвала имя "Манчестерского" террориста
20:17
Ривлин направил письмо с соболезнованиями Елизавете II
20:05
Приговор пособникам араба, атаковавшего паб в Тель-Авиве
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus