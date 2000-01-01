24.05 07:01 MIGnews.com

Манчестерский смертник - выходец из Ливии и член аль-Каиды

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Британская пресса публикует подробности о смертнике, подорвавшемся на концерте Арианы Гранде в Манчестере.Смертник был идентифицирован по кредитной карточке, найденной в его кармане. Позднее идентификация была подтверждена с помощью технологии реконструкции лица.Речь идет о 22-летнем “британце” ливийского происхождения. Салмане Абеди. Родитель Абеди, предположительно, сейчас находится в Триполи. Абади родился в Манчестере в 1994 году после того, как его семья бежала из Ливии от преследований Муаммара Каддафи.Абеди на протяжении последнего года многократно посещал Сирию, и оттуда, возможно, ездил в Сирию.Американская разведка утверждает, что у Абади были явные связи с аль-Каидой.Члены его собственной семьи предупреждали британские власти о том, что Абади “опасен”.Следователи утверждают, что Абади подорвал “большую и сложную” бомбу, изготовленную из материалов , которые трудно раздобыть в Британии. Это означает, что он почти наверняка получил от кого-то помощь.Абади учился в Университете Сэлфорд, Манчестер бизнес-администрации, но не посещал занятий.