Ниссенкорн побеждает Яхимович

Начался подсчет голосов на выборах главы Гистадрута.
Подсчитаны голоса на 300 из 792 избирательных участков. Подсчет голосов на избирательных участках, расположенных на предприятиях и у в учреждениях, начнется только утром 24 мая.
Согласно предварительной информации, на выборах лидирует нынешний глава Гистадрута Ави Ниссенкорн. За него отдали голоса 56% избирателей, за Шели Яхимович - 43%.
Штаб Яхимович намерен подать официальную петицию о пересмотре итогов голосования на ряде избирательных участков, где были выявлены случаи подделок. Сообщается о вскрытых до подсчета избирательных урнах, принуждение работников голосовать с помощью конвертов, на которых указаны их имена - чтобы контролировать итогов голосования, и вбросы избирательных бюллетеней.