25.05 07:15 MIGnews.com

Беннет намерен воспользоваться визитом Трампа в Израиль

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Министр образования Нафтали Беннет заявил в среду, 24 мая, что он будет призывать премьер-министра Биньямина Нетаниягу одобрить строительство в Восточном Иерусалиме и на территории Иудеи и Самарии, чтобы Израиль смог укрепить свою власть на этой земле.Беннет сообщил Армейскому радио, что Израиль должен воспользоваться возможностью, представленной администрацией Трампа, которая, как он утверждал, признала еврейские претензии на территорию Иудеи и Самарии.Министр образования выступил через день после того, как президент США Дональд Трамп завершил 28-часовой визит в Израиль, в ходе которого он встретился с Нетаниягу и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. В своем выступлении во вторник в Музее Израиля в Иерусалиме Трамп поклялся всегда поддерживать Израиль.На вопрос о том, поднимет ли он вопрос строительства поселений на предстоящих заседаниях кабинета министров, которые рассмотрят визит Трампа, Беннетт ответил категорическим "да".