Беннет намерен воспользоваться визитом Трампа в Израиль
Министр образования Нафтали Беннет заявил в среду, 24 мая, что он будет призывать премьер-министра Биньямина Нетаниягу одобрить строительство в Восточном Иерусалиме и на территории Иудеи и Самарии, чтобы Израиль смог укрепить свою власть на этой земле.
Беннет сообщил Армейскому радио, что Израиль должен воспользоваться возможностью, представленной администрацией Трампа, которая, как он утверждал, признала еврейские претензии на территорию Иудеи и Самарии.
Министр образования выступил через день после того, как президент США Дональд Трамп завершил 28-часовой визит в Израиль, в ходе которого он встретился с Нетаниягу и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. В своем выступлении во вторник в Музее Израиля в Иерусалиме Трамп поклялся всегда поддерживать Израиль.
На вопрос о том, поднимет ли он вопрос строительства поселений на предстоящих заседаниях кабинета министров, которые рассмотрят визит Трампа, Беннетт ответил категорическим "да".