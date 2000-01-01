24.05 20:31 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу: "50 лет спустя мы не забыли никого"

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Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу выступил на государственной церемонии памяти павших в Шестидневной войне в четверг, 24 мая."Пятьдесят лет спустя мы не забыли никого из ваших близких. Слава их поступков навеки запечатлена в наших сердцах. Война длилась шесть дней, но она полностью изменила ситуацию и статус государства Израиль. Газетные заголовки раструбили радостные новости о достижениях исторической кампании, о славных подвигах героев. Но те, кто перемещали взгляд всего на несколько сантиметров, на черные рамки в газете, узнавали о горе сотен израильских семей. Они шли рука об руку: великое спасение и великая потеря", - начал выступление премьер-министр."Мы пожертвовали нашими лучшими сыновьями и дочерями, чтобы предотвратить уничтожение Израиля. Вражеская пропаганда исходила ненавистью, угрожала уничтожением. На карту была поставлена судьба страны. Я очень хорошо помню одну из книг, написанную в конце боев тремя американскими журналистами. Книга называется "Если бы Израиль был побежден". Можно пофантазировать, что было бы, если бы такой жуткий сценарий был реализован", - отметил он."Но этого не произошло. По одной простой причине: благодаря мужеству наших солдат и командиров. Нас не победили - мы победили. Наши солдаты знали, петля вокруг нашей шее затягивается. Они понимали, что мы должны взять нашу судьбу в свои руки, когда весь мир против. Вот почему они вступили в абсолютно оправданную оборонительную войну. Кровь павших не пролилась даром. В битве они спасли народ. Своей преданностью они спасли государство.Мои братья и сестры, пятьдесят лет спустя мы еще не достигли спокойствия в наших краях. Мы протягиваем руку мира, но если враг поднимет на нас руку, мы, не колеблясь, заставим агрессора заплатить сполна. И всегда будем помнить павших за наш Израиль. И найдем утешение в строительстве нашей страны и нашей столицы, Иерусалима.Вечная память героям", - подчеркнул премьер-министр Израиля.