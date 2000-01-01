24.05 19:18 MIGnews.com

Турция готова сказать Германии "до свидания"

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Турция скажет Германии "до свидания", если Берлин решит вывести свои войска с базы ВВС "Инджирлик", как заявил в четверг, 24 мая, президент Турции Тайип Эрдоган.Эрдоган, выступавший в Анкаре перед вылетом в Брюссель на саммит лидеров НАТО и встречу с лидерами Европейского союза, также заявил, что Турция не получила никаких указаний от Берлина о возможном выводе войск, дислоцированных на базе ВВС южной Турции.Будущее немецких войск в Инджирлике было поставлено под сомнение после того, как Турция заблокировала доступ немецких законодателей на базу, заставив Берлин задуматься о рассмотрении вопроса о перемещении войск.Около 250 немецких военнослужащих размещены на базе "Инджирлик", где они вносят вклад в возглавляемую США борьбу против террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.