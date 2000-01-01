24.05 18:49 MIGnews.com

Форер: Налогоплательщики Израиля оплачивают поддержку BDS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду утром, 24 мая, в Кнессете состоялось экстренное заседание парламентской комиссии по образованию, посвященное проблеме поддержки антиизраильского движения BDS в беэр-шевском университете им.Бен-Гуриона.Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер, выступая на заседании комиссии, заявил, что движение BDS - флагман дипломатической войны против еврейского государства, в США как явление сходит на нет. Но именно представители израильской академии за рубежом продвигают и удерживают его на плаву."Именно они предоставляют легитимацию BDS. Преподаватели университета им.Бен-Гуриона – профессора Гордон и Наво до сих пор используют бюджетные средства данного ВУЗа. Получается, израильские налогоплательщики, фактически, финансируют антиизраильское движение. Наша борьба с этой тенденцией крайне важна, и мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить ее", - подчеркнул Одед Форер.