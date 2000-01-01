24.05 15:56 MIGnews.com

Нетаниягу: "Мы все равны, мы все братья"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии памяти евреев из Эфиопии, погибших по пути в Израиль, в среду, 24 мая.Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии памяти евреев из Эфиопии:"Я возглавляю комиссию министров по вопросам безопасности. Также я создал и возглавил комиссию министров по интеграции выходцев из Эфиопии в израильское общество. Мы ежемесячно проводим заседания с четкой целью – сделать все для того, чтобы граждане Израиля эфиопского происхождения были не просто частью израильского общества, но ведущей его частью. Я руковожу этой комиссией, лично отслеживаю, как продвигается работа, поддерживаю деятельность комиссии, выделяя много ресурсов, и у нас уже есть важные достижения во многих сферах, которые будут только расти: в жилищной сфере, в образовании, занятости, здравоохранении, социальном обеспечении, военной службе, я с огромной гордостью наблюдаю за интеграцией солдат в лучших подразделениях Армии обороны Израиля. И, я добавлю, хоть не всегда это известно, но я знаю, и вы, возможно, знаете, какой прогресс был достигнут в борьбе против расизма и дискриминации.Наша позиция не терпит унижения репатриантов из Эфиопии. Мы продолжим борьбу с такими явлениями плечом к плечу, пока они полностью не исчезнут из нашей жизни. Мы все равны, мы все братья. В то же время я прошу вас всячески сохранять традиции вашей замечательной общины. Сделайте это с гордостью за уникальное наследие эфиопских евреев. Вам есть, чем гордиться!".Фотограф: Коби Гидеон.Фотограф: Коби Гидеон.