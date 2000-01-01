24.05 14:53 MIGnews.com

НАТО не будет участвовать в операциях против ISIS в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

НАТО не намерено принимать участия в боевых операциях против "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Вместо этого альянс сосредоточится на тренировках и обучении местных сил.Об этом сообщил в среду, 24 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.По словам Столтенберга "запроса о боевой роли НАТО не поступало".Он пояснил, что на данный момент обсуждается вопрос о том, должна ли НАТО стать членом коалиции."Боевая роль НАТО в коалиции по борьбе с ISIS не обсуждается. Вопрос об участии НАТО в боевой операции вовсе не стоит на повестке дня", - резюмировал генеральный секретарь.