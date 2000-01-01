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flickr 24.05 14:53   MIGnews.com

НАТО не будет участвовать в операциях против ISIS в Сирии

НАТО не намерено принимать участия в боевых операциях против "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Вместо этого альянс сосредоточится на тренировках и обучении местных сил.

Об этом сообщил в среду, 24 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

По словам Столтенберга "запроса о боевой роли НАТО не поступало".

Он пояснил, что на данный момент обсуждается вопрос о том, должна ли НАТО стать членом коалиции.

"Боевая роль НАТО в коалиции по борьбе с ISIS не обсуждается. Вопрос об участии НАТО в боевой операции вовсе не стоит на повестке дня", - резюмировал генеральный секретарь.
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