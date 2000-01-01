25.05 05:39 MIGnews.com

Шойгу рассказал, сколько у России стратегических подлодок

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Морские ядерные силы России имеют в составе девять стратегических подлодок и обеспечивают постоянное патрулирование Мирового океана, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Морские ядерные силы России имеют в своем составе девять подводных лодок стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях. ВМФ России также планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава", – приводит слова Шойгу РИА Новости.При этом осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей", добавил министр.