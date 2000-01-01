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Черногория станет полноправным членом НАТО в начале июня | Фото: Thinkstock24.05 23:13   MIGnews.com

Черногория станет полноправным членом НАТО в начале июня

Черногория станет полноправном членом НАТО в начале июня. Процесс ратификации протокола практически завершен, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО 25 мая.

"Страны НАТО завершают процесс ратификации протокола о вступлении Черногории. Мы поприветствуем на саммите премьер-министра этой страны, ожидаем, что она станет 29-м членом НАТО в начале июня", – цитирует ТАСС Столтенберга.

Вопрос о вступлении балканского государства в НАТО рассматривался с 2009 года, когда страна получила план действий по членству в альянсе. В апреле 2017 года черногорский парламент проголосовал за вступление страны в военный альянс – решение поддержали 46 из 81 депутата. В то же время оппозиция страны была против вступления в НАТО и бойкотировала совещание.

Отметим, Черногория станет 29-м полноправным членом НАТО.
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