Шойгу: Большинство фильмов о химоружии в Сирии постановочные
Министр обороны России Сергей Шойгу во время правительственного часа в Совфеде рассказал об химатаках в Сирии.
По его словам, в ведомстве уверены, что большинство фильмов и репортажей о применении на территории сирийского государства химического оружия постановочные, передает "Политика Сегодня".
Шойгу отметил, что в министерстве обороны России абсолютно в этом уверены.
"Одни утверждают бездоказательно, что это (химоружие) применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей – постановочные, до этого были тоже постановочными", – подчеркнул глава военного ведомства.
Шойгу отметил, что такого рода фильмы становятся информационным оружием, которое применяется в политических целях.