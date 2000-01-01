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kremlin.ru 24.05 14:07   MIGnews.com

Шойгу: Большинство фильмов о химоружии в Сирии постановочные

Министр обороны России Сергей Шойгу во время правительственного часа в Совфеде рассказал об химатаках в Сирии.

По его словам, в ведомстве уверены, что большинство фильмов и репортажей о применении на территории сирийского государства химического оружия постановочные, передает "Политика Сегодня".

Шойгу отметил, что в министерстве обороны России абсолютно в этом уверены.

"Одни утверждают бездоказательно, что это (химоружие) применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей – постановочные, до этого были тоже постановочными", – подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу отметил, что такого рода фильмы становятся информационным оружием, которое применяется в политических целях.
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