Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Парламент Чехии требует признать Иерусалим столицей Израиля 24.05 12:45   MIGnews.com

Парламент Чехии требует признать Иерусалим столицей Израиля

Чешские парламентарии сделали большой подарок Израилю ко Дню Иерусалима, осудив анти-израильскую резолюцию UNESCO и потребовав признать Иерусалим столицей Израиля.

Палата депутатов приняла резолюцию, в которой требует от чешского правительства признать израильский суверенитет над всем Иерусалимом, и признать Иерусалим столицей Еврейского Государства.

Палата депутатов резко осудила анти-израильскую резолюцию UNESCO, принятую три недели назад. Заместитель спикера чешского парламента Ян Бартосек заявил, что резолюция подтверждает “перманентное, предвзятое и враждебное отношение организации в отношении к одному из ее членов. Речь идет о неприемлемой поляризации внутри организации”.

Ежегодный взнос Чехии в бюджет UNESCO составляет 30 миллионов крон. Парламент потребовал от правительства прекратить финансирование UNESCO. Депутат от партии Гражданские Демократы Жана Чернохова сказала: “Единственная возможная санкция в подобной ситуации в отношении этой организации - прекращение ее финансовой поддержки”.

Депутат Даниэль Корте заявил, что UNESCO предпочитает иметь дело с Иерусалимом, а не с реальным уничтожением культурного наследия человечества Исламским Государством. Корте подчеркнул, что действия UNESCO прямо разжигают “анти-израильскую ненависть”.

Израильский посол в UNESCO Кармель Шама-Коэн, поблагодарил чехов и назвал решение парламента “прекрасным подарком из Праги народу Израиля ко Дню Иерусалима”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:10
Шестидневная Война в оживших фотографиях
12:57
Два араба хотели пронести бомбу к зданию военного суда
12:22
В Алеппо убит "министр войны" ISIS
11:58
Либерман раскритиковал сделку США с Саудами
11:45
Столкновение полиции с охранниками ВАКФа на Храмовой Горе
11:29
"Манчестерский террорист" был известен властям
11:17
50% родителей не выбрали способ накоплений детских пособий
11:12
В аэропорту Лондона задержан предполагаемый террорист
10:33
Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией
10:08
Цены на телефонную связь в Израиле упадут на 40-50%
10:07
Скончался внук Сталина Александр Бурдонский
09:51
Аббас – Трампу: готов приступить к мирным переговорам
09:28
Вся правда о доноре спермы Эяле Голане
09:22
ХАМАС осудил "кровавую атаку" в Манчестере
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus