24.05 12:45 MIGnews.com

Парламент Чехии требует признать Иерусалим столицей Израиля

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Чешские парламентарии сделали большой подарок Израилю ко Дню Иерусалима, осудив анти-израильскую резолюцию UNESCO и потребовав признать Иерусалим столицей Израиля.Палата депутатов приняла резолюцию, в которой требует от чешского правительства признать израильский суверенитет над всем Иерусалимом, и признать Иерусалим столицей Еврейского Государства.Палата депутатов резко осудила анти-израильскую резолюцию UNESCO, принятую три недели назад. Заместитель спикера чешского парламента Ян Бартосек заявил, что резолюция подтверждает “перманентное, предвзятое и враждебное отношение организации в отношении к одному из ее членов. Речь идет о неприемлемой поляризации внутри организации”.Ежегодный взнос Чехии в бюджет UNESCO составляет 30 миллионов крон. Парламент потребовал от правительства прекратить финансирование UNESCO. Депутат от партии Гражданские Демократы Жана Чернохова сказала: “Единственная возможная санкция в подобной ситуации в отношении этой организации - прекращение ее финансовой поддержки”.Депутат Даниэль Корте заявил, что UNESCO предпочитает иметь дело с Иерусалимом, а не с реальным уничтожением культурного наследия человечества Исламским Государством. Корте подчеркнул, что действия UNESCO прямо разжигают “анти-израильскую ненависть”.Израильский посол в UNESCO Кармель Шама-Коэн, поблагодарил чехов и назвал решение парламента “прекрасным подарком из Праги народу Израиля ко Дню Иерусалима”.