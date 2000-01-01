Либерман раскритиковал сделку США с Саудами

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил свое отношение касательно крупной вооруженной сделки между США и Саудовской Аравией, которая была заключена во время визита Трампа в Эр-Рияд.
В среду утром, 24 мая, в интервью радио Галей Цахаль министр заявил:
"Мне не очень комфортно в этой гонке вооружений на Ближнем Востоке. Оружейные сделки достигли значительной суммы – в 215 миллиардов долларов.
Мне не по душе эта гонка вооружений и огромное приобретение оружия Саудами".
Напомним, что 20 мая американский президент Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман заключили контракт о поставках оружия почти на 110 млрд.
Кроме того, еще на 15 млрд. с Саудовской Аравией заключила контракт американская компания General Electric.