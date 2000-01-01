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Twitter наказал Бецалеля Смотрича из-за Ахад Тамими | Фото: Jason Howie/Flickr24.04 10:04   MIGnews.com

Twitter вступился за Ахад Тамими перед Бецалелем Смотричем

Модераторы Twitter временно ограничили доступ депутата Кнессета от "Еврейского дома" Бецалеля Смотрича к его микроблогу после его негодования на счет того, что солдаты ЦАХАЛа не покалечили 17-летнюю палестинку Ахад Тамими, которая в декабре прошлого года дала пощечину израильскому военнослужащему.

"Мне действительно очень грустно, что она находится под арестом, Инон. По-моему, она заслужила пулю, по крайней мере, в коленную чашечку. После этого она бы оказалась под домашним арестом на всю оставшуюся жизнь", - написал он в сообщении, обращаясь к бывшему соратнику по партии Инону Магалю.

После этого Twitter обвинил его в "оскорбительном поведении" и на 12 часов отключил Смотричу доступ к его микроблогу, потребовав удалить этот "твит". Но депутат дал понять, что не намерен этого делать, и вообще пообещал оспорить это требование.

"Это новый рекорд в замалчивании мнений. Видимо, свобода слова разрешена только одной стороне политического спектра. Я подписываюсь под каждым словом из этого твита", - добавил он.

Позже он отправил своим коллегам скриншот письма от администрации соцсети, в котором говорится, что ему не позволят "участвовать в преднамеренном преследовании человека или подстрекать к этому других".

"Подобное оскорбительное поведение мы расцениваем как попытку преследовать, запугивать или заставить замолчать другого человека", - сказано в письме.

Напомним, за содеянное Ахад Тамими была приговорена к 8 месяцам лишения свободы.
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