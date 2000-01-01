24.04 09:33 MIGnews.com

Неизвестная никому партия обходит Кулану, НДИ и харедим

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Несмотря на изначальный скептицизм, с которым многие отнеслись к политическим амбициям покинувшей НДИ и создавшей свою партию Орли Леви-Абукасис, политологи считают, что именно она станет самым большим открытием следующих парламентских выборов.Согласно опросу Йоэля Гевы и Мины Цемах для института "Мигдам", этой "черной лошадке" достанется целых 8 мест в Кнессете, больше, чем у многих партий-"старожилов". Результаты социологического исследования были опубликованы 2-ым каналом ИТВ в понедельник, 23 апреля.В то же время лидером, хоть и немного ослабленным, остается "Ликуд", который может рассчитывать на 28 мест – на 2 меньше, чем есть у него сейчас. За ним следуют партия Яира Лапида "Еш Атид" с 20 депутатскими мандатами и "Сионистский лагерь" с 14.Дальше идут Объединенный арабский список (12), "Еврейский дом" (10), "Яадут а-Тора" (7), "Кулану", "Мерец" (по 6), "Наш дом – Израиль" (5) и едва преодолевающий проходной барьер ШАС (4).