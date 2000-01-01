Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Мигдам: неизвестная партия обгоняем Кулану, НДИ и харедим | Фото: Пресс-служба партии НДИ24.04 09:33   MIGnews.com

Неизвестная никому партия обходит Кулану, НДИ и харедим

Несмотря на изначальный скептицизм, с которым многие отнеслись к политическим амбициям покинувшей НДИ и создавшей свою партию Орли Леви-Абукасис, политологи считают, что именно она станет самым большим открытием следующих парламентских выборов.

Согласно опросу Йоэля Гевы и Мины Цемах для института "Мигдам", этой "черной лошадке" достанется целых 8 мест в Кнессете, больше, чем у многих партий-"старожилов". Результаты социологического исследования были опубликованы 2-ым каналом ИТВ в понедельник, 23 апреля.

В то же время лидером, хоть и немного ослабленным, остается "Ликуд", который может рассчитывать на 28 мест – на 2 меньше, чем есть у него сейчас. За ним следуют партия Яира Лапида "Еш Атид" с 20 депутатскими мандатами и "Сионистский лагерь" с 14.

Дальше идут Объединенный арабский список (12), "Еврейский дом" (10), "Яадут а-Тора" (7), "Кулану", "Мерец" (по 6), "Наш дом – Израиль" (5) и едва преодолевающий проходной барьер ШАС (4).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:25
Видео:герцог и герцогиня Кембриджские покидают родильный дом  
08:54
G7 - Израилю, палестинцам: немедленно возобновите переговоры
08:05
Пальба на свадьбе в Негеве: жених освобожден
07:53
Посол США: Иерусалим - пример сосуществования для всего мира
07:16
Задержки в движении поездов из-за трагедии на севере
07:13
Пассажирку Delta Air Lines оштрафовали на $500 за яблоко
07:03
ЦАХАЛ снес дом убийцы Разиэля Шеваха
06:10
Apple порадует мир бюджетным iPhone на две SIM
04:27
Дети принца Уильяма познакомились с новорожденным братом
03:21
Ученые обнаружили планету, пожирающую свет
02:18
Южная Корея готовится к переговорам с КНДР
01:34
Анархисты напали на французское посольство в Афинах
00:38
Путин сообщил Макрону об ошибке в Сирии
23:58
США не будут отстраивать подконтрольную Асаду Сирию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus