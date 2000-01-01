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`Большая семерка` призывает Израиль возобновить переговоры | Фото: Моше Мильнер, GPO24.04 08:54   MIGnews.com

G7 - Израилю, палестинцам: немедленно возобновите переговоры

Страны "Большой семерки" (G7) призывают Израиль и палестинцев незамедлительно возобновить мирные переговоры.

"Мы по-прежнему обеспокоены израильско-палестинским конфликтом. Мы поддерживаем немедленное возобновление мирных переговоров между израильтянами и палестинцами с целью достижения основанного на них решения, которое обеспечило бы мир и безопасность обеих сторон с учетом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая состоялась в Торонто 22-23 апреля.

Также члены саммита назвали ключевым участие в разрешении палестино-израильского конфликта региональных государств и призвали Израиль и палестинцев избегать односторонних шагов, которые "могут привести к эскалации, предрешить результаты переговоров по вопросам окончательного статуса, вызвать дополнительное недоверие и усложнить достижение мира".

Кроме того, они осудили подстрекательство к насилию и террору со стороны палестинцев, но и призвали решить гуманитарный кризис в секторе Газа, соблюдать международное право обеими сторонами и оказать содействие UNRWA (Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Напоследок страны-члены G7 выразили обеспокоенность "в связи с продолжающимся насилием в секторе Газа" и призываем положить ему конец.
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