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Фото из архива 25.04 00:48   MIGnews.com

Боевики ИГ перекочевывают в Азию

Министр Обороны РФ Сергей Шойгу заявил в рамках совета министров обороны Шанхайской организации сотрудничества, что участники группировки ИГ меняют свое положение, перемещаясь на юго-восток Азии.

"После разгрома так называемого "Исламского государства" боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки", - передали слова Шойгу на РИА Новости.

Также министр обороны РФ заявил об обнаружении в арсенале боевиков новейшего военного обородования, оружия и, в том числе, ударных БПЛА.

"Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселённых районах может иметь катастрофические последствия".

Как сообщалось ранее, 23 апреля Шойгу прибыл в Китай для участия в совете Шанхайской организации сотрудничества.
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