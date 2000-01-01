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24.04 22:13   MIGnews.com

Макрон: Франция и США несут особую ответственность

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и Франция несут особую ответственность как страны, обеспечивающие многосторонние отношения.

"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", - сообщил Макрон на своей странице в Twitter.
Фото из Twitter: EmmanuelMacron
Как сообщили на РИА Новости, французский президент прибыл в США с визитом в честь 250-летия французско-американских отношений. По такому поводу планируется официальная встреча Макрона и Трампа, торжественный ужин в Белом доме и выступление в Конгрессе.
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