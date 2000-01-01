Макрон: Франция и США несут особую ответственность
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США и Франция несут особую ответственность как страны, обеспечивающие многосторонние отношения.
"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", - сообщил Макрон на своей странице в Twitter.
Как сообщили на РИА Новости, французский президент прибыл в США с визитом в честь 250-летия французско-американских отношений. По такому поводу планируется официальная встреча Макрона и Трампа, торжественный ужин в Белом доме и выступление в Конгрессе.