24.04 07:53 MIGnews.com

Посол США: Иерусалим - пример сосуществования для всего мира

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Объединенный Иерусалим под властью Израиля является "примером сосуществования" трех главных мировых монотеистических религий, заявил посол США в Еврейском государстве Дэвид Фридман."Когда вы раздумываете о бушевавших веками конфликтах, и взгляните на современный Иерусалим под израильским суверенитетом, на то, как ему удалось сохранить свою открытость, а не сам конфликт, то поймете, что это действительно модель сосуществования для всего мира", - сказал посол на состоявшемся в понедельник в Центре наследия Менахема Бегина мероприятии, посвященном 70-летию Израиля.Напомним, что его слова прозвучали менее чем за месяц до переезда американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, против чего выступила преимущественная часть международного сообщества и в особенности мусульманский мир."Большинство людей думают о Иерусалиме как о месте конфликта. Старый Город Иерусалима занимает всего один квадратный километр, но именно в нем находятся величайшие святыни двух из трех основных религий и очень святые места третьей.За последний 51 год Иерусалим стал таким местом, каким он никогда не был раньше. Это место, где люди, желающие молиться у Стены Плача, мечети Аль-Акса или Храма Гроба Господня, могут делать это при полной свободе вероисповедания, и по большей части не опасаясь насилия. И это модель для всего мира. Люди этого не понимают", - констатировал Фридман.