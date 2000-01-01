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Посол США: Иерусалим - пример сосуществования для всего мира | Фото: U.S. Embassy Tel Aviv/Flickr24.04 07:53   MIGnews.com

Посол США: Иерусалим - пример сосуществования для всего мира

Объединенный Иерусалим под властью Израиля является "примером сосуществования" трех главных мировых монотеистических религий, заявил посол США в Еврейском государстве Дэвид Фридман.

"Когда вы раздумываете о бушевавших веками конфликтах, и взгляните на современный Иерусалим под израильским суверенитетом, на то, как ему удалось сохранить свою открытость, а не сам конфликт, то поймете, что это действительно модель сосуществования для всего мира", - сказал посол на состоявшемся в понедельник в Центре наследия Менахема Бегина мероприятии, посвященном 70-летию Израиля.

Напомним, что его слова прозвучали менее чем за месяц до переезда американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, против чего выступила преимущественная часть международного сообщества и в особенности мусульманский мир.

"Большинство людей думают о Иерусалиме как о месте конфликта. Старый Город Иерусалима занимает всего один квадратный километр, но именно в нем находятся величайшие святыни двух из трех основных религий и очень святые места третьей.

За последний 51 год Иерусалим стал таким местом, каким он никогда не был раньше. Это место, где люди, желающие молиться у Стены Плача, мечети Аль-Акса или Храма Гроба Господня, могут делать это при полной свободе вероисповедания, и по большей части не опасаясь насилия. И это модель для всего мира. Люди этого не понимают", - констатировал Фридман.
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