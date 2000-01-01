Нетаниягу обещает разобраться с миграционной проблемой

На своей странице в Twitter глава правительства написал, что после того, как несколько третьих стран отказались принять инфильтратов на тех условиях, которые предложил Израиль, он вместе с министром внутренних дел Арье Дери решил "немедленно подготовить тюрьмы".
По словам премьер-министра, такое решение было принято с целью "протолкнуть вопрос о полномочиях" и "приблизить решение проблемы" с африканскими мигрантами.
Напомним, что 10 апреля, Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился предоставить государству пять дней для достижения соглашения с любой третьей страной, которая была бы согласна принять африканских нелегалов, депортируемых из Израиля.