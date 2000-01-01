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Нетаниягу обещает разобраться с миграционной проблемой | Фото:24.04 21:34   MIGnews.com

Нетаниягу обещает разобраться с миграционной проблемой

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал принять новое законодательство, которое позволит Кнессету взять верх над решениями Верховного суда, и возобновить работу опустевшей тюрьмы Сахароним.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

На своей странице в Twitter глава правительства написал, что после того, как несколько третьих стран отказались принять инфильтратов на тех условиях, которые предложил Израиль, он вместе с министром внутренних дел Арье Дери решил "немедленно подготовить тюрьмы".

По словам премьер-министра, такое решение было принято с целью "протолкнуть вопрос о полномочиях" и "приблизить решение проблемы" с африканскими мигрантами.

Напомним, что 10 апреля, Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился предоставить государству пять дней для достижения соглашения с любой третьей страной, которая была бы согласна принять африканских нелегалов, депортируемых из Израиля.

Также сообщается, что 207 незаконных мигрантов из Эритреи, Сомали и Судана были освобождены из тюрьмы Саароним по решению БАГАЦа.

Отметим, что Верховный суд вынес решение об освобождение после того, как соглашение о депортации мигрантов в африканское государство осталось неподписанным.

Мигранты были помещены в Саароним после того, как отказались покинуть Израиль добровольно.

Ранее 4 апреля из тюрьмы "Саароним" были освобождены 58 мигрантов из стран Африки, которым ранее было предложено выехать в Руанду.
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