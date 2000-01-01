"Самое главное, чтобы системы обороны, поставляемые Россией в Сирию, не использовалась против нас", - объяснил глава оборонного ведомства журналистам агентства Ynet.
В интервью изданию Либерман подчеркнул, что "если кто-нибудь станет стрелять по нашим самолетам, мы их уничтожим". "И нам все равно, был это "С-300" или "С-700", - добавил министр.
Отметим, что в понедеьник российская газета "Коммерсантъ" сообщила, что Москва уже почти готова отправить систему "С-300" сирийскому диктатору Башару Асаду.
По словам чиновника, Израиль "не вмешивается во внутренние дела Сирии", но, с другой стороны, не позволит Ирану наполнить Сирию передовым вооружением, которое будет нацелено на Израиль и может быть использовано против него.
МИД России позже опроверг некоторые части статьи, заявив, что решение о передаче С-300 еще не принято.
Напомним, что ранее глава оборонного ведомства заявил, что в случае использования сирийской стороной систем ПРО российского производства, армия Израиль не будет медлить с ответом.