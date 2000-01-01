24.04 21:18 MIGnews.com

Ульянов говорит, что навязывать Ирану условия бессмысленно

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Так называемые договоренности четверки посредников (США, Франция, Германия, Британия) по иранской ядерной программе не должны ультимативно навязываться как определяющее условие сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в силу отсутствия тройки ключевых игроков, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Дипломат отметил, что достигнутые ранее четверкой договоренности по ядерной сделке напрямую не связаны с СВПД: "Если так, то это неплохо, но только в том случае, если новые предложения не будут ультимативным образом навязываться в качестве условия сохранения плана действий".Как известно, в материале Sueddeutsche Zeitung говорится о том, что США и европейские посредники переговоров по иранскому ядерному досье выработали условия, на которых президент США Дональд Трамп готов сохранить в силе обещания Вашингтона по соглашению.Американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.