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Ульянов говорит, что навязывать Ирану условия бессмысленно 24.04 21:18   MIGnews.com

Ульянов говорит, что навязывать Ирану условия бессмысленно

Так называемые договоренности четверки посредников (США, Франция, Германия, Британия) по иранской ядерной программе не должны ультимативно навязываться как определяющее условие сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в силу отсутствия тройки ключевых игроков, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат отметил, что достигнутые ранее четверкой договоренности по ядерной сделке напрямую не связаны с СВПД: "Если так, то это неплохо, но только в том случае, если новые предложения не будут ультимативным образом навязываться в качестве условия сохранения плана действий".

Как известно, в материале Sueddeutsche Zeitung говорится о том, что США и европейские посредники переговоров по иранскому ядерному досье выработали условия, на которых президент США Дональд Трамп готов сохранить в силе обещания Вашингтона по соглашению.

Американо-европейские договоренности предполагают, что иранское ядерное соглашение не будет изменено.
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