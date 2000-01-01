Запад нашел лазейку, чтобы обойти вето РФ в СБ ООН
Западный страны обсудили механизм блокировки вето Российской Федерации в Совбезе ООН путем использования резолюции Генассамблеи 1950 года "Единство ради мира", которая была принята во времена Корейской войны.
Обсуждение перспектив использования резолюции проходило в Швеции на фоне постоянного вето РФ по Сирии. Во встрече принимали участие постоянные представители в ООН, пишет The Guardian.
Согласно резолюции, Ассамблея может принимать меры, если Совет Безопасности не способен действовать из-за голосования против одного из постоянных членов в случае, когда имеются основания усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии.
Она позволяет девяти из 15 членов Совета безопасности обойти вето и передать любой вопрос на общее голосование в Генассамблее ООН. Для его утверждения необходимо две трети голосов Генассамблеи.