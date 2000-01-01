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План по перемещению африканских нелегалов потерпел фиаско | Фото:24.04 19:38   MIGnews.com

План по перемещению африканских нелегалов потерпел фиаско

Израильское правительство информировало сегодня Верховный суд о том, что план по перемещению нелегалов потерпел фиаско, и по состоянию на сегодня в стране нет законных оснований для депортации африканских беженцев, живущих в Израиле.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

Согласно официальному заявлению, приостановлены все слушания, предшествующие депортации, а все вынесенные ранее решения обязались обнулить.

Отметим, что это свидетельствует о неудачи правительства в его многолетних попытках изгнать просителей убежища, преимущественно, из Эритреи или Судана.

Правозащитные организации полагают, что в дальнейшем израильское правительство заключит сделку с Руандой и Угандой, существование которой пока что остается под вопросом, так как оба государства отрицали наличие договоренностей с Еврейским государством.

Напомним, что с таким требованием активисты обратились в Верховный суд в прошлом месяце.

Группы правозащитников ожидают, что следующим шагом со стороны израильского правительства станет обнародование сделки с Руандой и Угандой, существование которой пока что остается под вопросом, так как оба государства отрицали наличие договоренностей с Еврейским государством. С таким требованием активисты обратились в высшую судебную инстанцию в прошлом месяце.
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