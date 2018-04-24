Ким ЧЕн Ын готовится к переговорам с Мун Джеином

Власти Южной Кореи впервые за два года отключили пропагандистское вещание на границе с КНДР.
Накануне встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Джеином, власти приняли решение на время отключить систему пропагандистского вещания на границе с КНДР.
Как сообщили на сайте Министерства обороны Южной Кореи, это было сделано для "снижения военной напряженности между Югом и Севером» и создания «атмосферы для мирных переговоров", пишет NYTimes
Сообщается, что главы двух стран проведут встречу в пограничном городке Панмунджом в пятницу, 27 апреля. Отмечается, что в ходе переговоров может быть подписана официальная договоренность о формальном прекращении войны между Южной и Северной Кореей.