В Германии евреям предлагают заменить кипу на кепку
Глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер рекомендует гостям больших немецких городов воздержаться от ношения кипы на людях после того, как молодого еврея избили прямо на улице Берлина из-за его головного убора.
По его словам, атака, совершенная 19-летним сирийским беженцем, спровоцировала беспокойство среди местных жителей и заставила с новой силой заговорить об антисемитизме в стране.
Уточняется, что лидер еврейской общины обратился через СМИ к еврейским гражданам с просьбой отказаться от публичного ношения кипы в больших городах Германии и заменить ее на кепку или другой нейтральный головной убор.
В своем обращении Шустер подчеркнул, что он полностью поддерживает право евреев на ношение кипы только, если это не несет угрозы жизни и здоровью.