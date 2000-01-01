Пашинян готов занять кресло премьера Армении

Оппозиционный лидер Никол Пашинян готовится заявить о своем намерении стать во главе правительства страны.
Как известно, вместе с главой правительства в отставку уходит и Кабмин. Так и произошло после того, как Серж Саргсян решил оставить должность главы правительства. Известно, что против назначения Саргсяна на этот пост в Армении протестовали больше недели.
Источники в оппозиции утверждают, что главной целью Пашиняна станет формирование временного правительства, которое могло бы исполнять обязанности до проведения досрочных парламентских выборов, которые пройдут прямо во время одного из митингов в Ереване.