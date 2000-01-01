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Пашинян готов занять кресло премьера Армении 24.04 18:10   MIGnews.com

Пашинян готов занять кресло премьера Армении

Оппозиционный лидер Никол Пашинян готовится заявить о своем намерении стать во главе правительства страны.

Как известно, вместе с главой правительства в отставку уходит и Кабмин. Так и произошло после того, как Серж Саргсян решил оставить должность главы правительства. Известно, что против назначения Саргсяна на этот пост в Армении протестовали больше недели.

Источники в оппозиции утверждают, что главной целью Пашиняна станет формирование временного правительства, которое могло бы исполнять обязанности до проведения досрочных парламентских выборов, которые пройдут прямо во время одного из митингов в Ереване.

Сообщается, что точная дата не известна.

Напомним, в понедельник, 23 апреля, армянский премьер Серж Саргсян объявил о своей отставке. На улицах Еревана и других городов страны люди празднуют уход Саргсяна после 11-дневной акции протеста.
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