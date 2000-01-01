Эрдоган заверил, что Турция продолжит воевать с боевиками
Турция будет продолжать бороться с проявлениями терроризма, сообщается, что в сирийском городе Африн было ликвидировано больше 4 тыс. боевиков, рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкие силы и далее будут делать то, что требуется для спокойствия нации; силы делать то, что требуется в северной части Сирии.
По словам президента Турции, 4272 террориста были нейтрализованы в сирийском регионе Африн, 258 в Турции, 353 в северном Ираке с начала операции "Оливковая ветвь" (20 января).
Для Турции, США и Евросоюза организация Рабочая партия Курдистана является террористической. Как известно, кампания РПК против Турции длится более трех десятилетий, за это время умерло более 40 тыс. человек, среди них были женщины и дети, пишет Anadolu Agency.
Как известно, операцию "Оливковая ветвь" начали, чтобы очистить город Африн, от боевиков PПK и "Исламского государства" (ИГ) на фоне растущих угроз со стороны региона.
В конце марта Эрдоган заявлял, что с начала операции "Оливковая ветвь" в Африн турецкая армия ликвидировала более 3,7 тыс. боевиков курдских формирований.