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Twitter заблокировал страницу члена Кнессета | Фото:24.04 15:44   MIGnews.com

Twitter заблокировал страницу члена Кнессета

Администрация ресурса Twitter заблокировала учетную запись представителя политической партии "Еврейский дом" Бецалеля Смотрича в ответ на его заявление, касающееся осужденной ранее палестинки Ахед Тамими.

Об этом во вторник, 24 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, после того как член Кнессета отказался удалить оскорбительную запись о том, что военнослужащим ЦАХАЛа следовало бы покалечить Тамими, администрация социально ориентированного ресурса заблокировала его учетную запись на 12 часов.

В свою очередь Смотрич заявил, что ресурс пытается заставить его замолчать, защищая свободу слова только для одной стороны политического спектра.

Уточняется, что в размещенной записи член Кнессета написал, что в декабре прошлого года израильским военнослужащим следовало бы прострелить коленную чашечку набросившейся на них юной палестинки, что обеспечило бы Тамими вынужденное пожизненное содержание под домашним арестом.
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