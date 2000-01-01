Twitter заблокировал страницу члена Кнессета

Администрация ресурса Twitter заблокировала учетную запись представителя политической партии "Еврейский дом" Бецалеля Смотрича в ответ на его заявление, касающееся осужденной ранее палестинки Ахед Тамими.
По данным издания, после того как член Кнессета отказался удалить оскорбительную запись о том, что военнослужащим ЦАХАЛа следовало бы покалечить Тамими, администрация социально ориентированного ресурса заблокировала его учетную запись на 12 часов.
В свою очередь Смотрич заявил, что ресурс пытается заставить его замолчать, защищая свободу слова только для одной стороны политического спектра.
Уточняется, что в размещенной записи член Кнессета написал, что в декабре прошлого года израильским военнослужащим следовало бы прострелить коленную чашечку набросившейся на них юной палестинки, что обеспечило бы Тамими вынужденное пожизненное содержание под домашним арестом.