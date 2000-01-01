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Лидер мусульман Франции считает обвинения в юдофобии бредом | Фото: Rudy Herman/Flickr24.04 14:31   MIGnews.com

Лидер мусульман Франции считает обвинения в юдофобии бредом

Имам Великой мечети Парижа Далиль Бубакер осудил 250 представителей французской интеллигенции, которые обвинили мусульман Франции в радикализиции и вытекающей из этого волной антисемитизма.

"Не стоит смешивать политический ислам и французских мусульман. Это повторяют президент республики, все премьер-министры и даже Марин Ле Пен", - гласит его заявление.

Подобные обобщения он назвал "несправедливыми и бредовыми".

"Французские граждане мусульманского вероисповедания в значительной степени привержены ценностям Республики и не считают, что подобный манифест поможет бороться с десятилетиями антисемитизма и исламофобии", - добавил он.

Бубакер отрицает тот факт, что именно из-за засилья мусульман евреи Парижа вынуждены массово покидать насиженные места, которые постепенно становятся все враждебнее и небезопаснее для них.
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