24.04 14:29 MIGnews.com

Сенат одобрил кандидитуру Помпео на пост госсекретаря

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Комитет Сената по иностранным делам одобрил кандидатуру главы ЦРУ Майка Помпео, поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом, на должность Госсекретаря."На партийном голосовании комитет одобрил назначение Помпео, при этом все 11 республиканцев поддержали его. Один из девяти демократов проголосовал против", - рассказал источник агентству Reuters.Сообщается, что теперь Помпео сможет участвовать в собрании НАТО 27 апреля. Однако для утверждения на должность, кандидатура главы ЦРУ должна быть одобрена советом Сената США.По информации СМИ, Помпео имеет консервативные взгляды и практически не имеет разногласий с президентом Дональдом Трампом.