Представитель России в ООН не исключает войну между США и РФ
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на закрытом заседании на тему Сирии в Нью-Йорке заявил, что не исключает войны между США и Россией. Об этом сообщили на DW.
"Немедленный приоритет - это отвести угрозу возникновения войны", - сказал Небензя. На вопрос журналистов, идет ли речь о войне между США и Россией, дипломат ответил: "К сожалению, мы не можем исключить никаких вариантов, поскольку видели сообщения, исходящие из Вашингтона".
Напимним, после химатаки 7 апреля в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Сирию, на что представители России ответили, что РФ будет сбивать все ракеты, направленные в сторону Сирии. Позже США и коалиция, как обещали, совершили авиаудар, однако только по обьектам, в которых разрабатывали или хранили химическое оружие.