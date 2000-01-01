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Фото: pixabay.com - jensjunge 25.04 02:36   MIGnews.com

Представитель России в ООН не исключает войну между США и РФ

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на закрытом заседании на тему Сирии в Нью-Йорке заявил, что не исключает войны между США и Россией. Об этом сообщили на DW.

"Немедленный приоритет - это отвести угрозу возникновения войны", - сказал Небензя. На вопрос журналистов, идет ли речь о войне между США и Россией, дипломат ответил: "К сожалению, мы не можем исключить никаких вариантов, поскольку видели сообщения, исходящие из Вашингтона".

Напимним, после химатаки 7 апреля в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать Сирию, на что представители России ответили, что РФ будет сбивать все ракеты, направленные в сторону Сирии. Позже США и коалиция, как обещали, совершили авиаудар, однако только по обьектам, в которых разрабатывали или хранили химическое оружие.
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