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Либерман: мы готовы уничтожить российские С-300 в Сирии | Фото: пресс-служба НДИ24.04 11:52   MIGnews.com

Либерман: мы готовы уничтожить российские С-300 в Сирии

Если Сирия применит против израильских войск российские противовоздушные системы, Армия обороны Израиля без промедлений нанесет ответный удар, предупредил министр обороны Авигдор Либерман.

"Для нас важно, чтобы оборонительное оружие, которое русские поставляют Сирии, не было применено против нас. Если они будут использованы его против нас, мы будем действовать против них", - заявил глава оборонного ведомства порталу Ynet.

Напомним, как заявил вчера глава Генерального штаба ВС России Сергей Рудской, Россия на безвозмездной основе поставит Сирии зенитные установки С-300.

По этому поводу Авигдор Либерман также сказал, что Израиль "не вмешивается во внутренние дела Сирии, но, с другой стороны, мы не допустим, чтобы Иран наполнил ее современными военными системами, которые будут направлены против Израиля".
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