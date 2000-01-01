Либерман: мы готовы уничтожить российские С-300 в Сирии
Если Сирия применит против израильских войск российские противовоздушные системы, Армия обороны Израиля без промедлений нанесет ответный удар, предупредил министр обороны Авигдор Либерман.
"Для нас важно, чтобы оборонительное оружие, которое русские поставляют Сирии, не было применено против нас. Если они будут использованы его против нас, мы будем действовать против них", - заявил глава оборонного ведомства порталу Ynet.
По этому поводу Авигдор Либерман также сказал, что Израиль "не вмешивается во внутренние дела Сирии, но, с другой стороны, мы не допустим, чтобы Иран наполнил ее современными военными системами, которые будут направлены против Израиля".