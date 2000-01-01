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Беннет предъявил ультиматум правительству | Фото: The Israel Project/Flickr24.04 11:31   MIGnews.com

Беннет предъявил ультиматум правительству

Партия "Еврейский дом" перестанет поддерживать в Кнессете законодательные инициативы коалиции в том случае, если не будет принят разработанный ее лидером Нафтали Беннетом и министром юстиции Айелет Шакед законопроект об ограничении власти БАГАЦа.

23 апреля партийное руководство уведомило членов "Еврейского дома", что, начиная с 6 мая, все 8 депутатов, которые представляют политсилу в Кнессете, начнут воздерживаться на голосованиях по коалиционным законопроектам, если не будут предприняты никакие шаги на пути к принятию поправки к Основному закону "Достоинство и Свобода человека".

Напомним, Беннет добивается, чтобы Кнессет уполномочили правом принимать даже те законопроекты, которые ранее Верховный суд признал недействительными. Единственным условием для этого является поддержка их на повторном голосовании не менее половиной Кнессета.

Как уже сообщалось, ранее Беннет напомнил "Ликуду" о том, что перераспределение баланса между законодательной и судебной властью было одним из условий коалиционного соглашения с "Еврейским домом".
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