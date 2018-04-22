Угроза С-300 и тайный визит главы CENTCOM в Израиль
В международной прессе продолжается волна спекуляций о том, что “разъяренная атаками Запада” Россия поставит режиму Асада новейшие средства ПРО, включая системы С-300.
Израильские издания - Аруц Шева, Times of Israel и Jerusalem Post сообщают о том, что Россия предупредила Израиль о “катастрофических последствиях” попыток атаковать предоставленные сирийцам С-300.
Между тем, глава российского МИДа Сергей Лавров выступил с успокаивающим заявлением, согласно которому вопрос о поставках С-300 еще не решен: “Не могу сказать, что он решён. Мы знаем, что сказал президент России В.В. Путин... Какие конкретно решения будут приняты руководством России вместе с представителями Сирии, ещё предстоит дождаться. Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, всё это может быть сообщено. Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жёстким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре. Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги”.
Теоретически, С-300 располагают дальностью действия 150-200 километров, и тем самым легко покрывают не только территорию Сирии, но Ливан, из воздушного пространства которого ВВС ЦАХАЛа наносят удары по своим целям. Более того, С-300 в Сирии также могут быть задействованы и над израильской территорией.
На фоне этих тревожных сообщений корреспондент голоса Америки Стив Херманн распространил информацию о “секретном и беспрецедентном визите командующего CENTCOM в Израиль”.
По информации израильской корпорации КАН, генерал Джозеф Вотель “впервые прибыл в Израиль и встретился с высокопоставленными офицерами службы безопасности и начальником Генштаба ЦАХАЛа”.
Военный обозреватель газеты Маарив Йоси Мельман пишет: “Вне всяких сомнений, в случае, если Россия бесплатно поставит Асаду С-300 это резко повысит эффективность сирийских ПВО (которым, несмотря на использование устаревшей техники, удалось сбить израильский F-16 в феврале). Такая поддержка жестко ограничит свободу действий Израиля в Сирии и поставит его перед трудной дилеммой: следует ли атаковать эти батареи?”
Тем не менее, несмотря на грозную риторику России и впечатляющие технические характеристики российских систем, С-300 может оказаться блефом - и не только политическим. Лучшее свидетельство этому - тот факт, что российские С-300 и С-400 развернуты в Сирии с начала 2015 года, но ни разу не применялись, несмотря на многочисленные воздушные атаки против сил Асада.
Объяснением этому может служить не только некая договоренность, якобы существующая между Россией и Израилем (поскольку она явно не распространяется на американцев и их союзников, совершивших крупномасштабные атаки против Асада дважды). Радары С-400 и С-300 в сирийских условиях ограничены и по дальности - до 40 километров, и по углу охвата. Батареи, в любом случае, не смогут защитить от масштабной атаки даже устаревшими крылатыми ракетами, а их эффективность против новейших видов вооружений неизвестна. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Почему Россия не применила С-400 в Сирии".
Доктор Мартин Шерман, основатель Израильского Института Стратегических Исследований, комментируя происходящее, заявил: “У меня создается впечатление, что русские реально не заинтересованы, чтобы их конфликт с Израилем приобрел острую форму. Они предпочтут все спустить на тормозах. они понимают, что Израиль не может позволить, чтобы его свобода действий в небе Сирии и Ливана была ограничена”.