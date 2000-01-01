24.04 08:29 MIGnews.com

Минфин пытается предотвратить всеобщую забастовку

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Представители министерства финансов и Гистадрута проведут встречу утром 24 апреля, с целью договориться и предотвратить всеобщую забастовку, намеченную на завтра, 25 апреля.Гистадрут требует, чтобы работники израильской телерадиовещательной корпорации были приняты в отдел новостей новой государственной телерадиовещательной корпорации “Кан”.В случае, если соглашения по данному вопросу не будет достигнуто, все государственные службы, включая министерства, общественный транспорт и порты прекратят свою работу.